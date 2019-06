Tudorel Toader, mesaj în miez de noapte: ''Cartierul pentru Justiție'' ''Cartierul pentru Justiție Demersuri realizate in perioada 22 februarie 2017 – 24 aprilie 2019 Conceput a fi un complex urbanistic, proiectul „Cartierul pentru Justiție" propune sa asigure sediile instituțiilor aparținand sistemului judiciar, iar schema funcționala a acestuia va avea in vedere regruparea spațiilor destinate instanțelor de judecata și parchetelor de pe langa acestea, cu sediul in București, precum și a altor instituții din sistemul judiciar. Etape parcurse in realizarea obiectivului: Etape parcurse in realizarea obiectivului: 24 aprilie 2019 - Guvernul aproba acordul de imprumut de avans… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

