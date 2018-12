Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea termen in procesul in care procurorul general Augustin Lazar cere suspendarea procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea sa are loc marți la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Raportul ministrului Justitiei privind activitatea manageriala a procurorului general nu respecta dispozitiile legale in vigoare, standardele internationale si nationale in materia activitatii Ministerului Public si contravine directiei jurisprudentiale conturate atat de organismele internationale,…

- Curtea de Apel Alba Iulia va judeca cererea de suspendare a raportului intocmit de ministrul Justitiei . Instanța a confirmat vineri, 2 noiembrie, inregistrarea unui dosar cu privire la cererea procurorului general Augustin Lazar care solicita suspendarea executarii procedurii de revocare din functie,…

- Mai mulți romani care traiesc in Zurich au protestat sambata fața procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, inceputa de ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care spun ca atenteaza la independența Ministerului Public.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat surse din institutie. Conform sursei citate,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.Conform…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, l-a ironizat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, realizata de Mihai Gadea, la Antena 3, pe procurorul general al Romaniei si avertismentul transmis duminica noapte de acesta pe OUG pe legile justitiei. Toader a precizat ca nu a stiut ca Augustin Lazar i-a…