Tudor Tim Ionescu, propunere pentru Bucureşti: Ziua fără autoturisme în Capitală "22 septembrie, ziua mondiala fara autoturisme in București. Am depus proiectul de hotarare privind participarea Municipiului București la competiția europeana "Saptamana mobilitații" și organizarea pe data de 22 septembrie a zilei mondiale fara mașini in București. In vederea dezbaterii pe tema vinietei in centrul Bucureștiului, acest pas este unul foarte util pentru a putea testa cum ne-am simțit, o zi, neutilizand mașina in București. Ne dorim un mediu mai curat, aer proaspat și viața mai sanatoasa. Totul incepe cu acest pas", a scris Tudor Ionescu pe pagina sa de Facebook. Proiectul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

