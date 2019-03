Trupul unui barbat care a sfarsit pe munte, recuperat cu un elicopter

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, pe DN 13, intre Sighișoara și Brașov, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un podeț de beton și s-a rasturnat, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Brașov, accidentul s-a produs pe DN 13, intr-o curba, pe drumul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani este cautat de salvamontistii din Busteni. Acesta este de negasit inca din data de 26 februarie, cand a raspuns la telefons si a precizat ca se afla in urcare spre Varful Omu. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el.

- Un barbat se afla in inchisoare de 19 ani pentru o crima pe care nu a comis-o. Și asta pentru ca persoana pe care se presupune ca a ucis-o este in viața. Manuel German Ramirez Valdovinos a fost incarcerat in urma cu 19 ani, dupa ce a primit o sentința de 43 de ani pentru crima. Totuși, „victima” sa…

- Un barbat a înjunghiat marți dupa-amiaza doi trecatori pe strada Canebière din Marsilia, înainte de a fi el însuși ranit d poliție cu o arma de foc, potrivit pompierilor și poliției, relateaza AFP.Viața celor doi trecatori raniți nu este în pericol, potrivit unei surse…

- Un incident a umbrit distractia unei familii venite sa petreaca sfarsitul de saptamana la munte. Un episod cu totul nedorit, ce a avut loc sambata, pe o partie din Busteni, a trimis pe mana medicilor un copil de cinci ani. Micutul s-a ranit si a avut nevoie de ajutor medical, fiind adus in Capitala,…

- Salvamontistii au coborat din munte, cu un elicopter, cele doua persoane ranite in avalansa din Muntii Calimani. Operatiunea de recuperare a victimei care a decedat continua. "Salvamontistii au reusit sa evacueze cele doua persoane cu probleme medicale ranite in avalansa din Muntii Calimani, le-au adus…

- Un pompier de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti, aflat in trafic in momentul producerii unui accident rutier in judetul Olt, i-a acordat primul ajutor unui barbat ranit in eveniment pana la sosirea echipajelor medicale. In accident au fost implicate doua autovehicule, in…

- Mirela de la Insula Iubirii se poate declara o femeie fericita. Dupa desparțirea de Ionuț Gojman, frumoasa bruneta nu a stat pe ganduri și și-a gasit, in sfarșit, marea dragoste. In plus, cei doi se pregatesc de nunta.