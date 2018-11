Trupa Within Temptation single-ul „Firelight” Within Temptation isi surpinde toti fanii prin lansarea neasteptata a single-ului „Firelight”, un cantec intunecat de Craciun, extras de pe albumul „Rezist” si interpretat in colaborare unul dintre cei mai cunoscuti cantareti de rock alternativ din Belgia, Jasper Steverlinck. „Aceasta piesa a fost scrisa initial pentru proiectul meu, „My Indigo”, insa am considerat-o ca fiind mult prea intunecata pe atunci. Cu toate acestea, ramane unul dintre cantecele mele preferate, mai ales ca am avut ocazia sa il cantam alaturi de Jasper. Il consideram a fi unul dintre cei mai buni cantareti de rock alternativ”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Nicaragua a interzis manifestatia de protest planificata pentru duminica de grupul de opozitie Unitatea Nationala Alb-Albastra (UNAB), informeaza mass-media locale, preluate de dpa preluata de agerpres. Inspectorul sef al politiei, Jaime Vanegas, a citit vineri o decizie in acest…

- Minodora este prima artista care a inceput deja pregatirile pentru Craciun! Este bine cunoscut faptul ca artista este absolut innebunita dupa decorațiunile de interior și nici anul acesta nu va face excepție.

- Cea de-a 12-a ediție a Concertului de colinde Din generatie in generatie se va desfasura sambata, 22 decembrie, incepand cu ora 19.00, la Teatrul Municipal Baia Mare. Anul acesta, concertul are ca scop strangerea de fonduri pentru asociația Love2share din Baia Mare. In cadrul evenimentului va avea loc…

- In cadrul unei conferințe de presa susținute marți, 20 noiembrie, de catre directorul Centrului Municipal de Cultura (CMC) Arad, Daniela Padurean-Andreica și de catre primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, aceștia au anunțat ca Targul de iarna din acest an va avea „o fața noua”. Totodata, a fost…

- Pro TV a cerut ajutor de stat din partea Guvernului de peste 1 milion de euro pentru episodul de Craciun al serialului ”Las Fierbinti” si pentru sezonul din toamna anului viitor, al 15-lea, al productiei, potrivit Profit.ro.Cererea pentru bani de la buget se adauga…

- In acest an, Targul de Iarna, va avea loc in perioada 24 noiembrie 2018 – 8 ianuarie 2019 și va fi organizat in centrul orașului și in Parcul Mihai Eminescu, unde vor fi pregatite casuțe cu produse specifice sarbatorilor de iarna, brazi de Craciun și programe artistice diverse. In fața Palatului Administrativ…

- Tina Stoklosa, de 39 de ani, din Varșovia, Polonia, a explicat ca a descoperit pentru prima data dieta fruitorala atunci cand a cautat, acum cinci ani, inainte de Craciun, o cura de detoxifiere. Ea a povestit ca a simțit rapid ca are mai multa energie, s-a simțit mai fericita și a observat ca arata…

- Muzicianul american Lenny Kravitz va concerta pe 6 mai 2019 la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, eveniment ce va face parte din turneul prin care isi va promova cel mai recent album lansat, „Raise Vibration”, scrie news.ro.Concertul de la Cluj-Napoca va face parte din segmentul european al…