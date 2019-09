"Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.



Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni cu Donald Trump cu prilejul Adunarii Generale a ONU de la New York.



Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zari a declarat marti ca SUA sunt "intr-o stare de negare" a realitatii atunci cand acuza Teheranul ca este responsabil de atacurile revendicate de rebelii yemeniti asupra instalatiilor…