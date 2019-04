"Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.



Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti secretarul american al justitiei, William Barr, a afirmat ca intentioneaza sa faca public in interval de o saptamana mult asteptatul raport realizat in urma anchetei de 22 de luni care a urmarit sa stabileasca daca magnatul imobiliar devenit presedinte a complotat in vreun fel cu Rusia in campania din…