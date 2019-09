Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene, intre care Unian.



Intrebat de jurnalisti la New York in prima zi a participarii sale la Adunarea Generala a Natiunilor Unite, Donald Trump a negat ca ar fi pus aceasta conditie presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in timpul convorbirii lor telefonice din 25 iulie.



…