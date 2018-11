Stiri pe aceeasi tema

- "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator, pentru ca orice se poate face impotriva unei dictaturi'', a adaugat el. Nicolas Maduro nu a oferit nicio dovada…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este dispus sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau din Venezuela, Nicolas Maduro, daca acest lucru va fi de ajutor pentru cetațenii Venezuelei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Tot ce imi doresc este ca situația din Venezuela…

- Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative care vor avea loc in Statele Unite in 6 noiembrie. Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, John Bolton, a anuntat ca noua strategie…

- Donald Trump s-a declarat ingrijorat de faptul ca orice declaratie pe care ar putea s-o faca sub juramant in cursul unui eventual interogatoriu al procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei ruse, ar putea sa fie folosita pentru a se formua acuzatii de sperjur impotriva sa, relateaza Reuters.…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…