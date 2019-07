Trump îi urează "cele bune" fostului ambasador britanic şi crede că nu l-a ofensat pe el​ Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca îi ureaza "cele bune" fostului ambasador britanic Kim Darroch, pe care îl numise "un tip foarte prost", liderul de la Casa Alba apreciind ca diplomatul nu s-a referit la el când a catalogat "inepta" Administratia SUA.



"Îi urez cele bune ambasadorului britanic. Mi-au spus unii oameni (...) ca el a afirmat de fapt lucruri bune despre mine. Se referea la alti oameni", a declarat vineri Donald Trump, potrivit Huffington Post si Yahoo News, citate de Mediafax.



Anterior,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

