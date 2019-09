Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anuntat marti ca bugetul pentru securitate va creste anul viitor, aceasta fiind o masura in incercarea de a reduce nivelul criminalitatii, potrivit news.ro.Lopez Obrador a facut anuntul intr-o conferinta de presa, insa nu a oferit mai multe…

- Donald Trump a vizitat, miercuri, orașul Dayton, statul Ohio, și orașul El Paso, din Texas. Președintele SUA s-a intalnit cu victimele care au supraviețuit celor doua atacuri armate care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Trump și soția sa, Melania, au fost insa intampinați cu proteste in…

- Circa 30 de persoane și-au pierdut viața in cele doua atacuri armate din Statele Unite ale Americii. Președintele R. Moldova, Igor Dodon, i-a adresat președintelui SUA, Donald Trump, un mesaj de condoleanțe.

- "Cred ca ar fi o numire foarte frumoasa", a declarat la Casa Alba presedintele american, care l-a calificat pe Eduardo Bolsonaro, in varsta de 35 de ani, ca fiind "remarcabil". Ideea numirii acestuia in functia de ambasador al Braziliei la Washington a fost lansata la inceputul lunii de…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va incepe o vasta operatiune de arestare si de expulzare a imigrantilor fara documente in zece orase, relateaza AFP si Reuters. "Ei au venit ilegal", le-a spus Trump jurnalistilor din gradina Casei Albe, afirmand…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat, marti, ca Garda Nationala are dreptul legal de a retine migranti la granita cu SUA insa nu a primit ordine in acest sens, relateaza Reuters potrivit news.ro.Raspunzand la o intrebare cu privire la fotografii in care ofiteri ai Garzii…

- Mexicul a desfasurat aproape 15.000 de politisti si militari la frontiera sa cu SUA, in cadrul acordului incheiat cu Washingtonul pentru a limita imigratia ilegala. "Avem o desfasurare totala, de la Garda Nationala pana la membri ai armatei, de aproape 15.000 de oameni in nordul tarii", a…

