- Presedintele american Donald Trump a nominalizat, marti, un general al Armatei iesit la pensie pentru functia de ambasador al Statelor Unite in Arabia Saudita, in contextul in care Washingtonul se confrunta cu presiuni la nivel international pentru a reactiona in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat, joi, ca Statele Unite sunt "foarte dure" in cazul dispariției jurnalistului saudit și se tem ca acesta a fost asasinat in Istanbul, adaugand ca "avem oameni care ancheteaza cazul și colaboram impreuna cu Turcia și cu Arabia Saudita', relateaza agenția Associated…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca fostul consilier prezidential Dina Powell este doar una dintre multele persoane luate in considerare pentru functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, relateaza Euronews.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni ca are o "relatie foarte buna" cu Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general al SUA si responsabil de activitatea comisiei Robert Mueller, semnaland ca nu intentioneaza sa il demita, informeaza site-ul agentiei Associated Press.