- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Conform acestor surse, cele doua parti au insa in continuare pozitii diferite cu privire la cine va suporta finantarea unor noi constructii si la durata angajamentului american.De asemenea, conform acelorasi oficiali, acordul avut in vedere nu ar cuprinde si cererea formulata de presedintele…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri trimiterea de "soldati inarmati" la frontiera cu Mexicul, dupa un incident cu militari mexicani, pe care i-a acuzat ca ar fi potential complici ai traficantilor de droguri, informeaza AFP."Soldati mexicani au amenintat recent cu armele…

- Presedintele american Donald Trump afirma ca ”nu stie nimic despre WikiLeaks”, in pofida faptului ca a laudat in numeroase randuri site-ul specializat in dezvaluirea informatiilor clasificate, relateaza The Associated Press.Trump a fost intrebat joi, in Biroul Oval, ce parere are despre arestarea…

- Statele Unite intenționeaza extinderea vânzarii de avioane de vânatoare F-35 fabricate de Lockheed Martin catre cinci noi țari, inclusiv România, în contextul în care aliații europeni doresc sa își întareasca poziția militara în fața Rusiei, a declarat…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca un nou referendum în Marea Britanie privind Brexitul nu este posibil deoarece ar fi "foarte nedrept" pentru cei care au votat în favoarea unei ieșiri din Uniunea Europeana, scrie AFP."Nu cred ca un alt vot este posibil…