Stiri pe aceeasi tema

- SUA au interzis joi seara zborurile companiilor aeriene din SUA in zona in care Iranul a doborat o drona militara americana, o lovitura calificata drept o 'greseala uriasa' de catre presedintele Donald Trump, potrivit France Presse. De altfel, presedintele SUA a dat ordin pentru un atac tintit…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l execute, transmite EFE, care citeaza cotidianul The New York Times.

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Donald Trump a impus noi sancțiuni asupra „sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului” din Iran, pentru a spori presiunea asupra regimului de la Teheran. Președintele Statelor Unite a amenințat ca va lua noi masuri in cazul in care Iranul „nu-si schimba radical atitudinea”.…