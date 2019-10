Stiri pe aceeasi tema

- Trufele culese din padurile romanesti si preparatele pe baza de trufe, dar si painea cu untura, ceapa si boia, au fost cele mai apreciate si vandute produse la un targ culinar care se desfasoara, pana duminica seara, la Expo Arad Targul "Vicii si Delicii", dedicat viticulturii si gastronomiei, a adunat…

- In luna august 2019, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au verificat modul in care 1.341 de firme din toata tara fiscalizeaza prin intermediul caselor de marcat toate incasarile provenite din vanzarea de produse si prestarea de servicii in domenii precum comertul cu…

- Administratia Chinei a anuntat, vineri, intentia de a impune taxe vamale pentru produse importate din Statele Unite in valoare de 75 de miliarde de dolari, ca reactie la decizii similare ale Administratiei Donald Trump, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Ministerul…

- Departamentul pentru Comert al Statelor Unite va prelungi o decizie care permite Huawei Technologies sa cumpere produse ale companiilor americane, astfel incat sa poata oferi in continuare servicii de service clientilor sai, au declarat surse apropiate situatiei, transmite Reuters potrivit news.ro.”Licenta…

- Dacia a introdus și pe piața din Romania motorul 1.0 TCe 100, care a devenit astfel cel mai ieftin propulsor pentru modelul Duster, anunta Profit.ro. La inceputul acestei luni, motorul a fost anunțat oficial de Renault, ca noutate pentru Dacia Duster. Dupa ce a fost introdus in Franța, cu un preț de…

- China a renuntat la noile achizitii de produse agricole americane, dupa ce joi presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune de luna viitoare taxe vamale suplimentare de 10% pentru importuri de bunuri...

- Premierul Viorica Dancila i.a cerut, miercuri, ministrului Ecaterina Andronescu, sa ia in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. "Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. Sunt convinsa ca este inca o masura asteptata de…

- Acum cateva ore, de pe liniile de productie ale uzinei VW din Bratislava, Slovacia, a iesit exemplarul Touareg cu numarul 1.000.000!Pentru a marca evenimentul deosebit de important, germanii lanseaza o editie speciala si limitata, care se va deosebi printre altele printr-un set de jante exclusive si…