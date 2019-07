Decizii importante in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor CN APM Constanta

Actionarii Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta s au intrunit in Adunare Generala Ordinara la data de 24 mai 2019, context in care au luat mai multe hotarari. Aceste hotarari au fost publicate recent in Monitorul Oficial… [citeste mai departe]