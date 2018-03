Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rece, capricioasa si efectele ei au solicitat extrem de mult serviciile de urgenta si camerele de garda. Numai în Bucuresti, mii de oameni au sunat la 112 sa ceara ajutor din pricina afectiunilor cauzate de vreme.

- Vremea deosebit de rece pentru aceasta perioada și mai ales inghețul putenic la nivelul solului dau mari emoții agricultorilor din aproape toata țara. Temerile sunt confirmate și de specialiștii in horticultura, care spun ca gerul tarziu amenința legumicultura, culturile de cereale, pomii fructiferi…

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, scrie News.ro.

- Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori. "Deoarece…

- Situatia este ok la Aeroportul Henri Coanda Bucuresti, dupa ce timp de aproape trei ore ploaia inghetata a impiedicat decolarea avioanelor, fiind afectati aproximativ 2.000 de pasageri, a declarat duminica directorul de comunicare al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Valentin Iordache, pentru…

- Probleme din cauza ploii inghetate pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti Sunt probleme din cauza ploii înghetate si pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, însa pista aeroportului a fost tratata anti-înghet,…

- Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit, a cazut duminica si in Ploiesti. Fenomenul cunoscut si sub denumirea de "freezing rain" reprezinta un real pericol pentru traficul rutier, dar si pentru pietoni, avertizeaza Politia. Pe langa racirea accentuata a vremii, ploiestenii se confrunta…

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Traficul feroviar a fost blocata intre Ploiesti si Brasov, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata. Un copac a cazut si peste vagonul unui tren, fara a fi inregistrate victime.

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- Deputatul bistrițean Ionuț Simionca (PMP) a vorbit astazi in cadrul unei conferințe de presa despre proiectul de lege care ar putea obliga administrația sa instaleze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata. Alaturi de el s-a aflat astazi și președintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

- Aproape 550 de curse aeriene - reprezentand 42- din totalul prevazut - care decolau sau aterizau pe aeroportul international JFK au fost anulate pana la ora locala 19.00 (00.00 GMT, n.r.), 700 de curse - reprezentand 55- din total - pe aeroportul international Newark si alte 700 de curse (60-) pe aeroportul…

- In urma acțiunilor care au avut ca scop creșterea siguranței rutiere la trecerile la nivel cu calea ferata, polițiștii au aplicat, de la inceputul acestui an, zece sancțiuni contravenționale. De asemenea, patru permise de conducere au fost reținute, pentru neregulile depistate.In perioada 1 ianuarie-28…

- Ploaia inghețata se abate asupra Romaniei, acest fenomen meteo periculos urmand sa transforme mai multe orașe din țara in veritabile pationoare. Dupa ninsori și ger, un alt fenomen meteo extrem urmeaza sa loveasca Romania. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand…

- In aceasta dimineata, angajatii CFR actioneaza pentru eliberarea gabaritului de pe Linia 2, dupa ce in zona Bailor Herculane au cazut mai multe stanci de pe versanti pe calea ferata.Potrivit informatiilor, zona respectiva se afla in evidenta personalului de specialitate pentru urmarire permanenta. In…

- Cel putin cinci oameni au murit in furtuna care afecta inca vineri seara nord-estul Statelor Unite, provocand importante caderi de zapada, ploi abundente si rafale violente de vant si determinand anularea a sute de zboruri si trenuri, transmite AFP preluat de agerpres. Un baietel de sase ani…

- Vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Dorin Corches, a declarat vineri, la Oradea, ca operatorii de transport feroviar vor putea depune cereri de finantare la AFM in luna aprilie, statul platind pentru acestia 60% din factura de transport pe calea ferata a tirurilor, prin programul…

- Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghetata", pe masura ce precipitatiile vor fi tot mai mult de ploaie si lapovita. Ploaia inghetata va transforma strazile intr-un urias patinoar. Mare atentie! Ploaia inghetata se formeaza atunci…

- Fenomenul de „ploaie inghețata” va cuprinde zone din Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Fenomenul apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Articolul integral in LIBERTATEA .

- Circulația este inchisa in continuare pe Autostrada Soarelui, pe A4. Majoritatea drumurilor naționale au fost deschise circulației rutiere. CFR Calatori a anulat, joi dimineata, un numar de 110 de trenuri. Trei aeroporturi raman inchise.

- CFR Calatori mentine masura de anulare a aproximativ 10 din trenuri si pentru 01 martie. Lista trenurilor anulate poate fi analizata aici: https: goo.gl ysA5sf .Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura si CFR Calatori sunt operationale si pentru urmatoarea perioada.Traficul feroviar este deschis…

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei, transmite Agerpres.

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 08.00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei. Din judetul Calarasi nu pleaca spre Bucuresti, Constanta sau Slobozia.

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta,…

- La sfarsitul saptamanii trecute in zona a avut loc un accident rutier in urma caruia si-au pierdut viata doua persoane, sot si sotie. Acesta nu este insa singurul de acest gen. Mai jos redam scrisoarea integral. "Domnului Marian SERBESCU, Prefect al Judetului Iasi Asociatia pentru Protectia Rutiera…

- 30 de drumuri naționale, autostrazi, drumuri județene și drumuri comunale sunt inchise. Trenuri și curse aeriene, anulate. Au fost inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia.

- Autoritatile ar trebui sa ia in calcul montarea unei bariere la trecerea peste calea ferata de la Cozmesti, catre Stolniceni Prajescu. Aici, ieri, doi soti din Bacau, in varsta de 58 de ani, au murit dupa ce au traversat calea ferata, desi luminile si suntele de avertizare ale instalatiei feroviare…

- Doi soți din județul Bacau au murit, vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata din localitatea Muncel, din apropiere de municipiul Pașcani. Potrivit polițiștilor, trenul IR 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator auto nu a respectat semnificația semnalelor…

- Ca urmare a incidentului in care o pasarela metalica adiacenta conductelor de termoficare, Veolia, compania concesionara a sistemului de termoficare din Ploiesti comunica: „In calitate de concesionar al sistemului de termoficare ce alimenteaza orașul Ploiești, operam intreaga rețea și infrastructura…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca nu concepe ca pana in anul 2020, cand va avea loc Campionatul european, sa nu existe legatura pe cale ferata intre Otopeni si Bucuresti.

- Traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest era oprit miercuri dimineata din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului, la ora 8:30 sase trenuri de calatori stationand temporar, informeaza CFR SA printr-un comunicat.

- Incedent in aceasta dimineața! Mai exact, o pasarela de patru tone s-a prabusit peste liniile de cale ferata din Gara Ploiesti Vest. Aceasta sustinea conductele de termoficare si era foarte ruginita. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare.…

- Circulatia trenurilor este blocata, miercuri dimineata, in Ploiesti, dupa ce o pasarela de patru tone a cazut peste calea ferata si a rupt firele de contact. Nicio persoana nu a fost ranita, transmite corespondentul Mediafax.

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- CFR: Probleme tehnice pe magistrala Bucuresti-Timisoara Foto: wikipedia.org. Traficul feroviar pe magistrala Bucuresti - Timisoara va fi închis din cauza unei probleme la calea ferata, produsa exact în acelasi loc în care, în urma cu o saptamâna un tren încarcat…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- Sunt probleme pe aeroportul Otopeni din cauza ceții, marți dimineața. Patru curse, care trebuiau sa aterizeze pe aeroportul „Henri Coanda”, au fost redirecționate catre aeroporturile din Constanța și Sibiu. Cursele Tarom spre Cluj, Satu Mare și Oradea și o alta a companiei Wizz Air, care a decolat din…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii ar urma sa faca avioane din hartie, apoi sa le lanseze catre institutie.

- A ramas in viata, chiar daca a trecut trenul peste el. Un tanar din India s-a culcat pe calea ferata chiar in fata garniturii. Isprava temerarului a fost filmata de un prieten și postata pe Internet.

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- AirHelp, cea mai mare companie din lume specializata in drepturile pasagerilor si in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate, lanseaza prima aplicatie prin care pasagerii pot verifica daca au dreptul sa primeasca compensatii pentru zborurile intarziate, anulate…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza publicul ca traficul feroviar este deschis pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind insa adaptata la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Portocaliu si Cod Galben de vant puternic si…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care incearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel intr-un nou guvern…

- Probleme mari pentru frații Mazare. Vedeta Romania TV, Victor Ciutacu, a facut dezvaluiri de ultim moment despre familia fostului primar. Frații lui Radu Mazare sunt blocați de ciclonul care s-a dezlanțuit in Madagascar.Citește și: Un fost șef ANAF anunța „POTOPUL”! Circa 1,5 milioane de romani…

- Veste buna pentru soferi! Pasaj rutier peste calea ferata si pod peste Mures. Consiliul Judetean Arad a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate in vederea construirii centurii de sud – est a municipiului Arad. Potrivit lui Sergiu Bilcea, vicepresedinte al Consiliului Judetean,…

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania care opereaza si in Arges a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans are o noua denumire: Regio ...

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru Agerpres ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul accidentului a ajuns echipajul medical. 'Victima nu a raspuns la manevrele de resuscitare. A suferit politraumatisme in timpul…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…