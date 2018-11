Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de calatori, care circula pe ruta București-Craiova, a deraiat in seara zilei de miercuri, 7 noiembrie, in jurul orei 21.30, in zona unui macaz de langa gara stația Roșiori Nord, in județul Teleorman. Mecanicul trenului deraiat in Dolj era beat. A circulat pe o linie aflata in reparații / FOTO…

- Un tren a ramas fara frane in stația CFR Barlad, iar sute de calatori au fost bulversați, scrie vremeanoua.ro. Trenul Interregio 1661, București-Nord – Iași, care trebuia sa soseasca la ora 10:30 la Barlad, i-a luat prin surprindere pe toți cei prezenți atunci cand a trecut cu viteza prin stația CFR…

- Mecanicul trenului era baut, potrivit polițiștilor. „A fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 0,72 mg/l in aerul expirat. Se intocmește dosar penal pentru prezența la serviciu sub influența bauturilor alcoolice, infracțiune specifica lucratorilor de cale ferata, și distrugerea…

- Accident feroviar: Tren deraiat. S-a RUPT PODUL. MECANICUL era BEAT. Traficul feroviar, BLOCAT. Un tren de CALATORI, OPRIT pe traseu.fotoUn tren a deraiat pe raza localitatii Carcea, iar traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Trafic feroviar blocat in județul Dolj, un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel au deraiat in aceasta dimineața! Potrivit reprezentanților Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localitatii Carcea (kilometrulCF 200+200), din cauza unui tren de marfa…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, in sud-vestul tarii, iar la ora redactarii acestei stiri traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta precizeaza ca nu s-au inregistrat...

- Un tren a deraiat in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, in cursul zilei de duminica, 12 august. Traficul feroviar este blocat in apropiere de Craiova. Din fericire, nu sunt persoane ranite in urma marfarului care a sarit de pe sine. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…