Trei „zmei” s-au luat la trântã cu un politist COCALARI… Trei indivizi de 17, 19 si 38 de ani, au primit ieri mandate de arestare pentru 30 de zile, pentru ca s-au luat la bataie cu un politist. Cei de 17 si 19 ani sunt frati, iar individul de 38 de ani este unchiul lor. Scandalul a avut loc in seara de 21 septembrie, [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- GOLANI…Doi politisti au fost snopiti in bataie de o gasca de tineri teribilisti, intr-un cartier din Barlad. Scandalul a pornit dupa ce tinerii s-au imbatat crita, au dat boxele la maxim si au facut un circ de pomina, in strada. Vecinii deranjati au sunat la 112. Imediat o patrula a plecat la locul…

- Procurorii germani l-au acuzat pe fostul sef al Audi, Rupert Stadler, de frauda in legatura cu vanzarea masinilor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel - adaugand un nou capitol la scandalul emisiilor (Dieselgate) - in care este implicata firma mama…

- Scandalul fara sfarsit de la Dinamo, dintre Florin Prunea si Mircea Rednic, a ajuns si pe prima pagina a ziarelor din Belgia. Ziaristii belgieni au avut surpriza sa constate ca Mircea Rednic, un nume important si pentru fotbalul al carei nationala a ocupat locul trei la Mondialul din 2018, se afla intr-o…

- Un politist din Timis care a intervenit pentru aplanarea unui scandal intr-un bar a fost injunghiat in picior in timpul imobilizarii unuia dintre cei implicati, agresorul fiind retinut pentru 24 de ore, in timp ce agentul a primit ingrijiri la spital, informeaza AGERPRES . Evenimentul a avut loc joi…

- Un individ alungat dintr-un bar a devenit violent și l-a luat la bataie pe baiatul administratorului localului. Scandalul a avut loc intr-o comuna din Neamț, iar scandalagiul a ajuns dupa gratii. Tanarul de 21 de ani a fost reținut de polițiști, dupa bataia pe care a provocat-o sambata, și a fost prezentat…

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, respinge preluarea administrarii Cimitirului de la Valea Uzului de catre MApN și propune ca gestionarea acestuia sa fie facuta conform regulilor cimitirelor internaționale de razboi, de catre statele care au acolo inmormantați eroi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Tanczos…

- # Consilierul liberal spune ca Primaria Pitești nu și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru o casa monument istoric la al carei parter are birou fata primarului Ionica, deși prețul era foarte mic Saptamana trecuta, in ședința de Consiliu Local, Primaria Pitesti a decis sa nu isi exercite dreptul…

- UPDATE 2: O parte din grupul de tineri aflați in tabara in Tokyo, Japonia, a plecat in cursul acestei dimineți spre Romania, cu escala la Viena. Un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Austria va fi prezent pe aeroportul din Viena, pentru a le acorda sprijinul necesar imbarcarii catre țara. A doua…