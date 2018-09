Trei zile de festival medieval Prima ediție a primului festival medieval din județul Arad va fi organizata intre 21 și 23 septembrie, in diferite locuri din oraș. Evenimentele incep vineri, 21 septembrie, de la ora 10, in Sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ, cu o conferința istorica moderata de prof.univ.dr. Corneliu Padurean și desfașurata sub motto-ul „Aradul la anul 1000. O incercare de restaurare și reconstituire istorica”. Vor participa P.S.dr. Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, conf.univ.dr. Sorin Bulboaca, Dan Demsea, Florin Marginean, dr. Ghita Constantin Eugen. In aceeași… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

