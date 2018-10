Sunt trei zile de doliu in peninsula Crimeea, dupa ce un tanar, și-a ucis cu sange rece colegii și profesorii, apoi s-a sinucis. Bilanțul victimelor a crescut la 20 de morți și peste 50 de raniți. 10 persoane sunt in stare foarte grava. Corespondentul nostru Liviu Iurea are amanunte.