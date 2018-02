Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani au plecat in cautarea a trei tineri, doi baieti de 21 de ani si o fata de 18 ani, care s-au ratacit in Masivul Postavarul. Apelul la 112, pentru a cere ajutorul, a avut loc la ora 17.35. „Imediat s-a luat legatura cu Marius Vlad, seful postului de Jandarmerie Montanta din Postavaru,…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges, accidentul a avut loc pe drumul national 73, in localitatea Schitu Golesti, unde o caruta in care se aflau cinci persoane si care se deplasa dinspre Pitesti catre Campulung a fost izbita violent de un autoturism…

- Politistii din Alba, specializati in combaterea delictelor silvice, au confiscat 2,73 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control pe raza orașului Ocna Mureș, sat Cisteiu de Mureș. Potrivit IPJ Alba, la data de 09.02.2018, ora 13.00, politistii Serviciului Ordine Publica din cadrul Inspectoratului…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, luni dimineata, in conditii de iarna, dupa ce in ultimele 24 de ore carosabilul a fost acoperit de zapada. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, Amalia Ignatencu, a declarat pentru AGERPRES ca autoritatile actioneaza…

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a ajuns pe contrasens, din cauza vitezei și a carosabilului umed, și s-a ciocnit de un TIR, in județul Mureș, la ieșire din Sighișoara. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Potrivit ultimelor date, bilantul cutremurului de marti din Taiwan a crescut la zece morti, 272 de raniti si sapte disparuti, dupa ce a fost descoperit trupul neinsufletit al unei menajere filipineze, Melody Albano, in varsta de 28 de ani, relateaza joi EFE. Continua si operatiunile de salvare a…

- Pompierii intervin pe autostrada Arad – Timișoara, unde un camion a luat foc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații ... The post Camion in flacari pe autostrada Arad – Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, la ședința de bilanț a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș.…

- Doua persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, in urma unui accident rutier produs, joi, e Drumul National 14, in localitatea Danes. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Mures, Ramona Varodi, a declarat…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat ieri, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. (n.n. – Destinate serviciilor pentru situatii de urgenta, aceste containere…

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere cu echipamente de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat. “Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, luni, la Constanta, ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, aceastea urmand sa aiba si capabilitati de stingere a incendiului, pe langa cele de cautare si salvare. El estimeaza ca primele…

- Raed Arafat a fost prezent, luni, la sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care s-a desfasurat la Palatul Administrativ din Constanta. La finalul evenimentului, secretarul de stat a declarat jurnalistilor ca vor in perioada urmatoare vor fi achizitionate nave marime…

- Un numar de 45 de taximetristi au fost amendati de catre politisti cu sume cuprinse intre 500 si 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dar si pentru loviri si alte violente, in urma scandalului de noaptea trecuta cu soferii de la Uber. De asemenea, 15 persoane au fost audiate.Purtatorul…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca se doreste cresterea numarului elicopterelor echipate pentru salvare…

- UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. 'Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte,…

- Alarma generala in localitatea Calugareni, județul Prahova, unde nu mai puțin de opt case au ars, in nicio luna, iar concluziile specialiștilor sunt șocante: de fiecare data, focul a fost pus. Ciudat este faptul ca polițiștii au prins un suspect care este internat la psihiatrie și au și probat unele…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, cetațean strain, a fost prins cu droguri in buzunar la intrare in Judecatoria Brașov. Jandarmii aflați la punctul de control-acces in sediul instanței, și-au dat seama ca barbatul nu este intr-o stare buna, astfel ca i-au facut control corporal, iar intr-un buzunar…

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe, profilata pe colectarea deseurilor de fier vechi. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES ca incendiul s-a propagat pe o…

- Accident mortal produs intre Miercurea Ciuc și Vlahița, luni seara, pe DN 13A, unde doua mașini s-au ciocnit. O femeie a murit și alte cinci persoane ranite luni seara, intre care un copil de trei ani, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua mașini, produs dupa ce un șofer a intrat pe…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute au…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Jandarmii montani au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 17.30, cu privire la faptul ca cinci persoane s-au ratacit in apropiere de „Peștera de lapte”, in masivul Postavaru. O echipa din cadrul Postului de Jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Poiana Brașov a plecat in cautarea lor.…

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Gorj, Andrei Lazar, și Lucian Stroe, cel care a asigurat, in trecut, interfata institutei și a gestionat relatiile cu mass-media, au fost protagoniștii unui clip realizat in zona montana Ranca. In timp ce Lazar a ”jucat” rolul lui Moș…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, intr-o localitate din judetul Salaj.…

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini. Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Iaz spre orasul Otelu Rosu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Incendiul de la sonda de gaz din judetul Satu Mare nu a fost inca stins Incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, jud Satu Mare. Foto: ISU Satu Mare. Incendiul care a izbucnit noaptea trecuta la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu a fost stins…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, trei adolescenti - doua fete si un baiat - au fost loviti de un microbuz in timp ce traversau DN 7 pe o trecere de pietoni. Cele doua fete au suferit fractura de femur si contuzii, fiind preluate de ambulante SMURD, iar…

- Un autoturism a cazut, duminica seara, intr-un canal care alimenteaza statia de apa a municipiului Reghin, dupa ce a deraiat de pe șosea. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- Un biciclist a fost accidentat duminica seara in orasul Rasnov. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgeanta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca victima este inconstienta. Pentru a acordarea primului ajutor medical a fost trimis un echipaj SMURD si unul de la Ambulanta.…

- Peste 200 de tineri din Județul Salaj s-au inscris la concursul de admitere in instituțiile invațamant care realizeaza formarea personalului pentru Ministerul Afacerilor Interne-sesiunea 2018. Inscrierile s-au finalizat la data de 5 decembrie, concursul urmand sa aiba loc in luna ianuarie. Din totalul…

- Un barbat aproximativ 40 de ani este in stare extrem de grava, dupa ce a fost atacat de un mistreț, in județul Argeș. Atacul a avut loc in localitatea Tigveni, din județul Argeș. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, Madalina Epure, a declarat, la Digi 24, ca mistrețul…

- Cadrele medicale au incercat timp de aproximativ o ora resuscitarea victimei, care era in coma, insa manevrele nu au avut succes, fiind declarat decesul. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, este vorba de o fetița care a fost transportata la unitatea medicala…

- Containerul Multirisc este destinat optimizarii actiunilor de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta de amploare, accentul fiind pus in primul rand pe operatiunile de cautare-salvare a victimelor. Scopul acestuia este de a avea o platforma complexa de interventie prin care se pot gestiona…

- Sase tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, au fost raniti, intr-un accident produs luni, dimineata, pe DJ 244 A, pe raza comunei vasluiene Rosiesti, dupa ce masina cu care circulau a intrat intr-un copac de pe marginea partii carosabile, scrie AGERPRES. Citeste si: Iohannis a SEMNAT!…

- Un accident inc are au fost implicate mai multe masini a avut loc duminica seara pe Calea Bucuresti. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, sunt patru persoane ranite, conștiente. In accident au fost implicate doua mașini BMW și una Dacia…

- Un grav accident rutier a avut loc, aproape de miezul noptii, pe DN 72, in judetul Prahova, unde o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.Doua autoturisme s au ciocnit, deocamdata, din cauze necunoscute, in urma impactului extrem de violent unul dintre ele rupandu se in doua.Purtatorul de cuvant…

- Un accident a avut loc intre Codlea si Ghimbav, in jurul orei 15.oo, in care s-au ciocnit un TIR si un autobuz. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca un barbat de 45 de ani, aflat in TIR, ramasese prins in cabina avariata. Revenim…

- Cinci copii care se aflau intr-o statie de autobuz in localitatea Liteni, din comuna Moara, au fost raniti usor dupa ce un autoturism a intrat in ei, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Accidentul s-a produs in jurul pranzului, toti cei 5 copii fiind constienti…