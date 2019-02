Trei tineri din Romania au intrat pe lista Forbes 30 Under 30 Europa: Uneori, drumurile lor duc si catre New York

Stiri pe aceeasi tema

- ”Love in Maastricht”: Concertul in aer liber susținut in anul 2018, in orașul sau natal este disponibil acum in format DVD. Invitați speciali: Los del Rio , celebra trupa cunoscuta pentru melodia “Macarena” Durata concertului: 138 minute. ”Romantic Moments II”: Noul CD cuprinde 16 melodii, coloane sonore…

- Unul dintre cei mai performanți cercetatori din cadrul UBB Cluj-Napoca este profesorul Daniel David, originar din Satu Mare. Acesta a reușit sa utilizeze noile tehnologii in tratarea fobiilor. Daniel David a plecat din Romania pentru a studia la prestigioasa institutie Mount Sinai School of Medicine…

- Sec si la obiect domnul Florin Roman vede in actiunile Guvernului o frana pusa in calea primarilor care vor sa faca investitii in orasele sau satele pe care le pastoresc.Pacat ca nu spune nimic si despre salariile bunicele prin care primarii praduiesc banul public! Deputat Florin…

- Banca Transilvania si PTP Online lanseaza in Cluj-Napoca facilitatea de plata cu telefonul, prin aplicatia 24pay, a biletelor si abonamentelor online pentru transportul cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si microbuzul, operat de Compania de Transport...

- Jeff Bezos (54 de ani) este cel mai bogat om din lume, cu o avere care se ridica la peste 160 de miliarde de dolari datorita companiei sale Amazon, devenita saptamana aceasta cea mai valoroasa, devansand Microsoft. Cei doi soti au decis sa divorteze dupa o lunga perioada de ″cautari sentimentale″⁣…

- Patru orase din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vietii in 2019. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti, scrie ziare.com. Pe primul loc se afla Cluj-Napoca, oraș aflat la doar 100 de kilometri de Alba Iulia. Clujul ocupa primul loc in clasamentul national.…

- Prețurile apartamentelor din Romania au crescut constant din 2014 incoace și continua sa creasca, ceea ce alimenteaza speculațiile cu privire la iminența unei crize pe piața imobiliara similare celei din 2008. Potrivit Imobiliare.ro, datele sunt diferite față de acum zece ani, iar actualul…

- Si Estul Romaniei vrea sa faca parte din Alianta Vestului. Primarul Iasilor, Mihai Chirica sustine ca i-a scris lui Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, inca din noiembrie pentru a-i propune o asociere „transcarpatica si transpartidica”. Chirica a criticat Capitala, precizand ca la Bucuresti „sunt toate…