- Inspectoratul de Politie Judetean IPJ din Tulcea a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce o batrana de 73 de ani a fost gasita moarta intr o locuinta de la marginea municipiului, conform Agerpres.ro Batrana a fost vazuta vineri dimineata in piata, iar dupa amiaza a fost gasita moarta…

- O femeie in varsta de 80 de ani din Targu Jiu a fost maltratata de fiica ei, o femeie in varsta de 50 de ani. Cazul a devenit public, iar polițiștii gorjeni s-au autosesizat in acest caz. O vecina a spus ca fiica iși maltrata fizic mama, iar oamenii legii au declanșat o ancheta in acest caz, a anunțat…

- Politistii din Alba au indisponibilizat 67 de tone de ingrasaminte chimice, care erau depozitate in loc neprotejat si in apropierea unor recipiente cu motorina. Fata de persoana care le detinea a fost intocmit dosar penal. La data de 4 aprilie 2019 politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase…

- O femeie in varsta de 51 de ani, care tocmai se desparțise de barbatul ei, s-a dus la locuința soacrei ei pentru a luat cheia de la locuința ei care mai era la fostul ei soț. Acolo, femeia s-a certat cu fosta soacra. Aflata sub influența alcoolului, a plecat nervoasa cu mașina și a izbit doua autoturisme…

- Șoferi cu alcool ”la bord”, depistați in trafic de polițiștii din Alba – S-au ales cu dosar penal La data de 22 februarie 2019, in jurul orei a 13.30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau impreuna cu lucratori ai Politiei Locale Alba Iulia, pe…

- Polițiștii timișoreni au depistat in trafic, un barbat, de 18 ani, ce avea asupra sa 10.000 de țigarete de contrabanda. Intreaga cantitate de țigarete a fost confiscata de polițiști. ”La data de 22 februarie a.c., polițiștii Secției 4 Timișoara, au oprit pentru control, pe strada Grigore Alexandrescu…

- Politistii din Timisoara s-au autosesizat si au intocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism fara permis, dupa ce pe retelele de socializare au aparut filmulete cu un adolescent de 15 ani care conduce o masina.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis,…

- Ingrașaminte chimice indisponibilizate Politistii din Alba au indisponibilizat 10 tone de ingrasaminte chimice, care erau depozitate in mod necorespunzator. Detinatorul acestora s-a ales cu dosar penal. La data de 15 februarie 2019 politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din…