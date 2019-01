Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care traversau strada pe trecerea de pietoni au fost lovite de o mașina, miercuri, in Mioveni, județul Argeș, șoferul declarand polițiștilor ca a fost orbit de soare, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele rovinietei din 2019 Potrivit Poliției…

- Trei persoane care traversau strada pe trecerea de pietoni au fost lovite de o masina, miercuri, in Mioveni, judetul Arges, soferul declarand politistilor ca a fost orbit de soare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Victimele se aflau pe locul din dreapta fata, respectiv pe bancheta din spate a autoturismului. Garda de Interventie Sebes a actionat la locul accidentului, produs pe A1, la kilometrul 318, cu o masina de descarcerare, o autospeciala si un echipaj SMURD. Cele doua victime au fost declarate…

- Doua persoane au decedat noaptea trecuta, in urma unui accident mortal care a avut loc pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in care au fost implicate un autoturism și un autotren. Garda Sebeș a intervenit cu o autospeciala, o Descarcerare și 1 SMURD la un accident rutier pe Autostrada A1 – Km 318, pe sensul…

- Potrivit politistilor, un minor de 17 ani din Sânpaul cu o alcoolemie de 0,07 mg/l alcool pur în aerul respirat a pierdut controlul volanului si a intrat într-un sens giratoriu pe raza comunei Nadaselu. “În urma impactului au rezultat doua victime ranite grav…

- Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 3, pe DN1 F, intre Zalau și Panic. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului in timpul deplasarii și s-a izbit violent de un cap de pod aflat pe marginea drumului. In autoturism se mai afla un pasager. Victimele au…

- Doua femei, in varsta de 64, respectiv 71 de ani, ambele din Curtea de Arges, au fost lovite in plin sambata in jurul pranzului, pe trecerea de pietoni, chiar langa Manastirea Curtea de Arges. Cele doua femei iesisera de la slujba de dimineata si se indreptau spre casa.

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Jilava, șase persoane fiind ranite. Victimele sunt conștientePotrivit polițiștilor, un tir a iesit dintr-o vulcanizare si ar fi incercat sa intoarca pe marcajul dublu continuu. Soferul autoturismul 7+1 nu a putut evita impactul.…