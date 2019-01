Trei asociații de locatari amendate de polițiștii locali pentru gunoaiele din zona pubelelor Polițiștii locali continua acțiunile pentru depistarea celor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public sau nu pastreaza curațenia in perimetrul locurilor de depozitare a gunoiului din zonele de blocuri. In jurul pubelelor pentru deșeuri sunt foarte multe resturi care confera un aspect neigienic zonelor de blocuri, adevarate rampe de deșeuri. The post Trei asociații de locatari amendate de polițiștii locali pentru gunoaiele din zona pubelelor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Și așa orașul este plin de gunoaie, daca le mai și aruncam unde nu trebuie atunci vom avea și mai multe. Polițiștii locali vor sa-i pedepseasca pe cei inconștienți, care iși arunca gunoaiele la voia intamplarii, și au pornit „la vanatoare”, sancționandu-i pe timișorenii nepasatori. Polițiștii locali…

- Nu toți pot sa fie Banksy și nici Ycre. Totuși, un tanar din Timișoara a incercat sa-și exercite talentul pe una dintre cladirile Timișoarei. A fost „premiat” cu amenda maxima de polițiștii locali. Oamenii legii aflați ieri in patrulare au surprins un tanar timp ce desena cu spray graffiti pe imobilul…

- Erau de zile bune in zona Bastionului, cu ștergatoare de parbriz in mana, strecurandu-se printre mașini. Au fost amendați, in sfarșit, de polițiștii locali. Vanzatorii ambulanți care vindeau ștergatoare de parbriz și alte accesorii pentru autovehicule, punand in pericol circulația rutiera, dar și propria…

- Ce știe romanul cel mai bine? Sa dea și sa primeasca… amenzi. Polițiștii locali puteau ajuta populația din Timișoara punand mana pe lopata, daca se ghidau dupa deviza celor americani – to serve and protect. Dar nu, la noi, la Timișoara, se dau amenzi. Polițiștii locali au efectuat deja verificari in…

- Cu mainile la spate, agitat și cu un pliculeț cu fragmente vegetale asupra sa. Așa l-au gasit polițiștii locali pe un tanar din Timișoara pe o banca... The post Tanar și agitat, cu un pliculeț asupra sa. Polițiștii locali l-au intrebat de sanatate appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Inca un tanar care ieșise la aer sa traga un „cui” a ajuns pe mana polițiștilor. Statea pe banca in Piața Victoriei și s-a panicat cand a vazut patrula Poliției Locale. The post Ieșit la fumat „iarba”, prins de polițiștii locali appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Patrularile polițiștilor locali in zona Traian, cunoscuta pentru numarul mare de infracțiuni provocate in special de reprezentanții unei minoritați, au continuat. Și cu folos, susțin polițiștii, numarul contravențiilor scazand in ultima saptamana. The post Mai puține infracțiuni in zona Traian. Cel…

- Doar in aceasta luna polițiștii locali au descoperit 23 de rampe clandestine de deșeuri, aplicand tot atatea sancțiuni. N-au scapat de amenzi nici nesimțiții care arunca resturi pe jos. In ajutorul polițiștilor locali au venit camerele de supraveghere amplasate in oraș. Polițiștii locali au continuat…