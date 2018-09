Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) au declarat, pentru MEDIAFAX, ca vor protesta doua zile in loc de trei și cu 500 de autocare in loc de 1.000 cat au anunțat inițial, deoarece n-au obținut la timp toate aprobarile.Transportatorii…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat, joi, ca ii cere demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, si ca membrii ei vor sa intrerupa transportul in tara, pentru o anumita perioada, din cauza unui proiect legislativ initiat de ministerul de resort.…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat joi ca mai multe patronate, sindicate si federatii din transportul rutier isi exprima public dezaprobarea fata de un subpunct de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social, privind proiectul de Ordin al ministrului…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) anunta, printr-un comunicat de presa, ample actiuni de protest in zilele de 25, 26 si 27 septembrie, intre orele 9.00 – 17.00, ce presupun intreruperea transportului in toata tara si un protest in fata Ministerului Transporturilor,…

- "Ministerul Transporturilor promoveaza, cu o indarjire de neexplicat, cea mai proasta "reteta' pentru viitorul transporturilor rutiere de pasageri. Membrii Federatiei Operatorilor Romani de Transport - F.O.R.T. sunt decisi sa opreasca activitatea de transport interjudetean si judetean de pasageri, la…

- Proprietarii de vehicule intre 3,5 și 12 tone vor plati mai mult pentru roviniete, arata un proiect normativ postat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Conform hotnews.ro, Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania estimeaza ca vor fi afectați peste 30.000 de utilizatori. „Transportatorii…

- Traficul din Bucuresti se reduce pe perioada verii la jumatate, iar luna august este perioada in care se regasesc cele mai putine masini pe strazile din Capitala, potrivit lui Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).