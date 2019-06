Transferurile, mai târziu în Copou Weekend-ul acesta ar putea fi ultimul linistit pentru Politehnica Iasi. Gruparea ieseana a anuntat ca va clarifica toate problemele saptamana viitoare. Principalul aspect care se doreste a fi rezolvat este stabilirea componentei bancii tehnice. Mihai Teja, antrenorul cu care s-a batut palma, este asteptat sa se intoarca astazi in tara, din vacanta. Oficialii ieseni vor sa semneze imediat contractul cu fostul tehnician al FCSB, pentru a demara apoi campania de transferari si a f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

