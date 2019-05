Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 2 mai 2019, de Ziua Nationala de Tineretului, va fi prezentat public „Tramvaiul Tinerilor", cel de-al treisprezecelea mijloc de transport public personalizat tematic in cadrul proiectului cultural „Iasi - orasul tramvaielor pictate". Festivitatea va fi urmata de cursa inaugurala spre Piata Palatului…

- Conform datelor UNICEF, Romania este pe locul I in Europa la numarul de elevi cu varsta intre 11 și 15 ani care agreseaza alți colegi. Aproape jumatate dintre copiii din Romania – 46% – au fost la un moment sau altul victime ale bullying-ului, 53% dintre aceștia fiind fete și 47% baieți. De aceea in…

- Sambata, 13 aprilie 2019, incepand cu ora 11.00, in patru mari orașe din țara – București, Iași, Brașov și Timișoara – vor fi organizate, simultan, Marșuri pentru Aer Curat. Sub sloganul „Aerul poluat ucide”, evenimentul iși propune sa traga un semnal de alarma asupra calitații aerului din Romania,…

- Tema Zilei: Iași – Capitala Tineretului din Romania 2019-2020 Se cauta voluntari! Au ramas mai puțin de 4 saptamani pana la momentul in care orașul Iași va prelua titlul Capitala Tineretului din Romania de la Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania și e nevoie de forța și determinare! E nevoie…

- Ateneul din Iasi, dupa 2 saptamani de turneu. Au fost in 14 judete, au jucat in 21 de orase cate doua-trei spectacole pe zi! Povestea maratonului cultural din MegaTurneul echipei de la Ateneu, in Buna Dimineata cu Adina Suhan! http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/11-mar-9-si-10.mp3

- Radio Iasi iubeste femeia! Ce vor femeile? Am aflat astazi, 8 martie, in matinalul de la Radio Iasi cu Adina Suhan. Medicul Carmen Dorobat, Andra Botez – muzician si Claudia Irimia, creator vestimentar au raspuns cu franchete la intrebarea zilei! http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/8-martie-tema-zilei.mp3

- Peste un milion de romani sufera de diabet! Ines Nerina Rambu este o tanara de 25 de ani care acum doi ani a fost diagnosticata cu diabet tip1. Este blogger, vlogger si, mai presus de toate, a inteles ca misiunea ei este sa ii ajute pe cei aflati in nevoie sa se „imprieteneasca” cu boala. Ines Nerina…