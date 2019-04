Traian Băsescu: N-am dubii de loialitatea doamnei Dăncilă faţă de PSD. În acelaşi timp, nu vrea să iasă compromisă ”N-am dubii de loialitatea doamnei Dancila fata de PSD. In acelasi timp, ca predecesorii dansei, Grindeanu si Tudose, nu vrea sa iasa compromisa. (...) Nu acum a aparut despinderea de ideea de a fi soldat credincios al lui Dragnea. A aparut atunci cand a declarat ca nu da nicio ordonanta pana cand nu o va primi de la ministrul Justitiei, ea stiind foarte bine ca ministrul Justitiei nu-i va trimite nicio ordonanta. Desprinderea de Dragnea a inceput mai demult”, a declarat Traian Basescu, joi seara, la B1 TV, potrivit News.ro. Senatorul PMP considera ca in jurul premierului s-a format… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

