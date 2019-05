Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei și candidat din partea PMP pentru alegerile europarlamentare, Traian Basescu, ii sugereaza premierului sa demisioneze. El susține ca o obliga pe Viorica Dancila situația actuala in care se afla.Citește și: Traian Basescu, cu mandatul de europarlamentar asigurat:…

- Fostul președinte Traian Basescu a catalogat-o pe Viorica Dancila drept o femeie simpla și cinstita."A avut curaj sa o refuze pe Merek. O femeie simplam care nu e sofisticata, mai cinstita decat Dragnea de o mie de ori", a spus Traian Basescu la B1TV.

- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- Prezent in studioul Libertatea, fostul președinte, Traian Basescu, a declarat ca nu ar fi numit-o niciodata pentru Viorica Dancila in funcția de premier. ”Nu aș fi numit-o premier. Șa știți ca e o femeie pe care o respect. E un politician modest, de bun simț, in viața ei de pana la momentul numirii.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii transmite un mesaj premierului Viorica Dancila și ii cere sa nu mai implice Armata in jocurile politice, asta dupa ce Guvernul s-a razboit cu Iohannis pe aceasta tema.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca premierul Viorica Dancila s-a dus in SUA sa vanda gogoși despre mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Basescu considera ca Dancila a generat o problema uriașa in politica externa și va strica atat relațiile cu Israelul, cat și cu statele…

- Anuntul facut de premierul Viorica Dancila cu privire la faptul ca Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a starnit entuziasmul salii, dar a aruncat pe Apa Sambetei 50 de ani de politica externa romaneasca in Orientul Mijlociu", a afirmat, luni, fostul presedinte Traian Basescu,…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat ca Lia Olguța Vasilescu este „o propunere foarte proasta” pentru funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe probleme de infrastructura, spunand despre aceasta ca este un personaj „sinistru” și „nociv”.„Aceste personaje mi se par sinistre…