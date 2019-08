Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier, soldat cu doua victime din care una incarcerata, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, pe pe DN 1 C, la iesire din localitatea Ileanda. La fața locului au intervenit pompierii de la Grada de intervenție Ileanda. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Județean…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Valea Oltului, pe DN 7, in localitatea Proieni, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. In urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, doua persoane au fost ranite, șoferul mașinii (28 de ani) și tanara din dreapta…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…

- Sectia de pompieri Simleu Silvaniei si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Crasna au fost solicitate sa intervina la un incendiu izbucnit in cursul noptii de joi spre vineri, 11-12 iulie, intr-o gospodarie din localitatea Crasna. Cauza probabila de incendiu a fost de natura electrica,…

- Pompierii Sectiei Simleu Silvaniei si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Crasna au intervenit astazi -17 iunie, la ora 13.14, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Peceiu, comuna Banisor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Porolissum” al judetului Salaj, a desfasurat in cursul acestei saptamani pe stadionul municipiului Zalau, etapa judeteana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta (SPSU). La competitie au participat trei echipaje…

- La ceas de noapte, ora 22.00, pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj se afla la intervenții in localitațile Boghis, Crasna, Badon si Varsolt. Forțele ISU Salaj, 62 de cadre, ofițeri și subofițeri, au intervenit in teren cu 26 de mijloace de intervenție…

- Aversele torentiale si scurgerile de pe versanti ce au avut loc joi, in Salaj, au dus la producerea de inundatii in mai multe localitati din judet, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) activat in acest context dispunand mai multe masuri pentru gestionarea si limitarea efectelor inundatiilor.…