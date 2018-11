Un segment din autostrada intre localitațile Borba și Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabușit luni din cauza ploilor abundente, in urma incidentului decedand doua persoane, iar alte patru sunt date disparute, informeaza site-ul cotidianului El Pais.

Autostrada din aceasta zona, aflata la aproximativ 200 de kilometri este de Lisabona și in apropierea frontierei cu Spania, trece pe deasupra mai multor cariere de marmura și granit.

Potrivit…