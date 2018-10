Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie, soldat cu trei morti, a avut loc in aceasta noapte, in localitatea Gheghie din Bihor, potrivit Digi24.ro. Un autoturism BMW inmatriculat in judetul Bihor a luat foc dupa ce s a ciocnit cu un TIR, pe DN1. Din primele informatii, trei persoane care nu au reusit sa iasa…

- Drama fara margini in doua familii! Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa in aceasta dupa-amiaza in județul Vaslui. In urma accidentului rutier, s-a inregistrat o a treia victima! Din fericire, aceasta a fost scoasa in viața din ghemul de fiare in care…

- Aproape 400 de presedinti de sectii de votare din judetele Cluj si Bihor si alti circa 250 din Arad si Timis, trasi la sorti din Corpul Expertilor Electorali, s-au retras inainte de referendum invocand motive personale si au fost inlocuiti. Presedintele Biroului Electoral Judetean (BEJ) Cluj,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatatii comerciale) si 62 de cazuri la mistreti, in total fiind eliminati 311.869 de porci afectati de boala, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare dintre care 11 in exploatatii comerciale si 62 de cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 311.869 de porci afectati de boala.Au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Oradea, ca ministerul, prin Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri, deruleaza in judetul Bihor 18 lucrari, aflate in diverse etape de executie, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei. "Este administratia bazinala cea mai harnica din…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, Amalia Ignatencu, a declarat presei ca Biroul Judetean de Politie Transporturi a fost sesizat miercuri seara cu privire la disparitia tanarului de 20 de ani. "Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca,…

- Marți, 24 iulie, in jurul orei 5:50, pe DN1 E60, pe raza localitații Negreni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, in varsta de 34 de ani, din județul Bihor, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Negreni, dinspre Cluj-Napoca…