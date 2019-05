Tragedie pe Dunăre: Un vas cu 30 pasageri s-a scufundat UPDATE 2

Sapte turisti sud-coreeni si-au pierdut viata si 19 sunt dati disparuti dupa ce vaporul la bordul caruia se aflau s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP. In total, 33 de sud-coreeni se aflau la bordul acestui vas si sapte au fost salvati, in timp ce operatiunile de salvare continua, a precizat ministerul, adaugand ca accidentul s-a petrecut miercuri seara ca urmare a ciocnirii cu un alt vapor. Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a ordonat 'desfasurarea tuturor resurselor disponibile' pentru a veni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

