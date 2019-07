Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe, de 13 și, respectiv, 9 ani au murit luni seara, in raul Ramnicu Sarat. Fetițele nu știau sa inoate și au fost inghițite de apa adanca. Cele doua fete proveneau dintr-o familie de etnie roma. Fetele au fost scoase din apa in stare de inconștiența. Prima fetița, cea de noua ani, a fost predata…

- O fetita de 11 ani din Romania s-a inecat intr-un lac din regiunea Asturia si o alta, de 10 ani, este in stare grava, dupa ce a sarit in apa sa o salveze pe prietena ei, relateaza The Sun pe site-ul sau sambata seara. Politistii sustin ca prima fetita a cazut din neatentie in lacul Trasona din Asturia,…

- Un copil de 14 ani s-a inecat, luni, intr-un lac din localitatea aradeana Santana, unde a mers la scaldat cu prieteni, care au sunat la 112 dupa ce au observat ca baiatul nu mai se afla la suprafata apei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ciutacu sare in apararea lui Liviu Dragnea! Mesaj…

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica.