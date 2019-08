Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au fost alertate marti prin 112 ca un barbat a disparut in Dunare, in zona localitatii Capidava, dupa interventia pompierilor trupul acestuia fiind gasit si scos la mal, a informat...

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Vulturu, care disparuse de la domiciliu in cursul serii precedente, a fost gasit, sambata, inecat pe marginea raului Putna, potrivit Inspectoratului pentru...

- Tragedie fara margini in aceasta dupa-amiaza intr-un iaz din sectorul Sculeanca al Capitalei. Un barbat in varsta de 33 de ani s-a inecat in lacul La Izvor.Corpul neinsuflețit a fost scos din lac la ora 17:00.

- Un kurd irakian a murit din cauza ranilor, la o zi dupa atacul armat sangeros de la Erbil, in nordul Irakului, in care a fost ucis viceconsulul turc si alt civil, au declarat joi rude ale acestuia pentru AFP, potrivit news.ro.Un barbat inarmat a deschis focul miercuri asupra unor angajati…

- Tragedie fara margini, in urma cu puțin timp, in București. Un barbat de 30 de ani s-a inecat in Lacul Morii. Tragedia a avut loc sambata dupa-amiaza, iar cea care a dat alarma a fost chiar iubita acestuia.

- Tragedie in Capitala! Un barbat a murit inecat in aceasta dimineața in raul Dambovița. Incidentul a avut loc in zona caminelor din Regie. Victima a sarit in apa ca sa salveze un minor.

- Un barbat in varsta de 57 de ani si-a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut in raul Provita si nu a reusit sa mai iasa la mal. Se pare ca inainte de tragedie, barbatul consumase alcool impreuna cu un prieten. Pompierii chemati sa intervina l-au descoperit pe barbat in stop cardio-respirator, la o distanta…

- Un barbat de 37 de ani s-a inecat in Nistru, in zona satului Molovata Noua, raionul Dubasari. Salvatorii au fost alertati dupa miezul noptii, iar dupa mai putin de o ora au scos din apa corpul neinsufletit.