Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au deschis luni o ancheta cu privire la cauzele unui incendiu care a cuprins o cresa privata din Erie, Pennsylvania, provocand moartea a cinci copii, transmite AFP, titreaza Agerpres. Copiii, cu varste intre 8 luni si 7 ani, dormeau la etajul doi al cresei in momentul izbucnirii…

- Copiii, cu varste intre 8 luni si 7 ani, dormeau la etajul doi al cresei in momentul izbucnirii incendiului, duminica dimineata, conform lui Guy Santone, seful departamentului de pompieri din acest oras din nord-estul SUA.Pompierii au sosit la fata locului la aproximativ 25 de minute dupa…

- Un incendiu tragic a izbucnit intr-o cresa din Pennsylvania, SUA. Cel puțin cinci copii, patru dintre ei fiind frați, au murit. Incendiul a izbucnit la scurt timp dupa miezul nopții. Copiii care...

- Tragedie in statul american Pennsylvania, unde cinci copii cu varste cuprinse intre opt luni și șapte ani au murit dupa ce creșa in care se aflau a luat foc.Incendiul a izbucnit noaptea trecuta și s-a raspandit cu rapiditate.

- Cel putin cinci copii au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit duminica intr-o cladire din orasul Erie, Pennsylvania, in incinta careia functiona o cresa, au anuntat autoritatile si presa locala, potrivit postului Euronews.

- Tragedie in comuna suceveana Scheia, unde un copil de 9 ani a murit inecat in apa cu o adancime de doar 60 de centimetri din piscina aflata in curtea casei, in timp ce se juca impreuna cu fratele sau de 11 ani.

- Tragedie romaneasca, in Italia! Un roman și-a pierdut viața, dupa ce a cazut intr-o cascada in regiunea Vallle d Aosta. Acesta a mers acolo pentru a se relaxa, alaturi de fratele sau și mai mulți prieteni.

- Tragedie aviatica in Hawaii. Un avion King Air cu noua oameni la bord s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, pe insula Oahu. Informatia a fost confirmata de catre Ministerul Transporturilor din Hawaii.