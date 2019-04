Tragedie in sambata Pastelui: Doi copii mici au decedat la Huedin Un accident de circulatie de grav s a produs sambata dimineata la iesire din Huedin, in jurul orei 5.30. Accidentul rutier grav de pe DN 1 E60 s a produs la iesire din Huedin, la Podul Vinerii. Doua autoturisme s au ciocnit pe fondul patrunderii pe contrasens, vinovat fiind soferul care conducea o masina cu volan pe dreapta. Un copil de 5 ani a si o fetita de 11 luni au decedat in urma impactului deosebit de violent, iar mama acestora este ranita. Copiii se aflau in autoturismul care circula reg ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 ani din comuna Husnicioara, judet Mehedinți, care conducea un autoturism pe DJ 607A, pe raza localitații, la un moment dat, din motive necunoscute, a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. In mașina ...

- "Suntem pe cale de a recupera cadavrele - pana in prezent avem 25 de morti si 24 de raniti care au fost transportati catre mai multe spitale, a informat seful politiei rutiere, Fernando Rojas, citat de agentia de presa boliviana ANF. Accidentul s-a produs in timp ce autocarul cu turisti a…

- Un barbat și o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, între care și un copil, au ajuns spital în urma coliziunii între doua autoturisme pe o strada din stațiunea Baile Govora, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vâlcea."În…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 32 si 48 de ani au fost ranite, marti seara, intr un accident rutier care s a produs pe Soseaua Kiseleff, intre Arcul de Triumf si Strada Arhitect Ion Mincu, a anuntat Brigada rutiera Capitalei, potrivit agerpres.ro.Victimele au fost transportate la Spitalul Elias.Circulatia…

- Un tanar de 26 de ani a decedat dupa ce a ajuns cu motocicleta, care o conducea, intr-o gramada cu pietris. Accidentul a avut loc, ieri, pe strada centrala din satul Caplani, raionul Stefan Voda. Potrivit politiei, tanarul originar din acelasi sat, nu purta casca de protectie.

- Avionul de lupta s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament. Acesta este primul incident produs dupa cea mai mare catastrofa aeriana din istoria Algeriei, petrecuta in luna aprilie a anului trecut, cand un avion militar s-a prabusit langa Alger, cauzand moartea a 257 de persoane. Accidentul…

- Doi cetațeni romani au fost implicați intr-un accident feroviar produs, vineri, in apropiere de Barcelona. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cei doi nu au necesitat spitalizare, unul fiind ranit ușor și celalalt scapand nevatamat. "In urma demersurilor efectuate de catre reprezentanții…

- Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. In coliziune au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o persoana a ramas incarcerata. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Accidentul s-a produs in jurul orei 07:00,…