- Mai mult de 30 de oameni si au pierdut viata dupa ce un incendiu urias a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenti de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International SSI , o agentie de preluare a afacerilor ce avea sediul in mall ul…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate…

- 12 persoane au murit, iar 18 au fost ranite, marti, in statul mexican Quintana Roo, dupa ce soferul unui autocar care transporta 31 de pasageri catre o zona arheologica a pierdut controlul autobuzului, relateaza Reuters.

- Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada din statul Washington, situat in nord-vestul SUA, a anuntat purtatorul de cuvant al serifului districtului Pierce, Ed Troyer, intr-o conferinta de presa.

- Furtuna tropicala Kai-Tak a declansat, duminica, mai multe alunecari de teren in estul statului Filipine, in urma carora cel putin 26 de persoane au murit, iar alte 23 au fost date disparute, au anuntat autoritatile citate de site-ul france24.com.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite într-un atac sinucigas comis duminica împotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu câteva zile înainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- Doua persoane din Galati, in varsta de 89 si respectiv 70 de ani, au decedat, astazi, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta. Pompierii intervin si la aceasta ora pentru lichidarea flacarilor. Cele doua victime, barbat si femeie, aveau probleme de sanatate si au fost gasite carbonizate. Purtatorul…

- Cinci persoane au murit, în Guatemala, în timp ce decorau un brad de Craciun, într-un parc. Victimele au atins din greșeala cabluri de înalta tensiune în timp de decorau bradul facut din oțel și cabluri, scrie BBC. Incidentul a avut loc în orașul…

- IMAGINI Tragedie rutiera in urma cu putin timp.O FAMILIE DISTRUSA. O femeie si copilul sau de 10 ani au murit. Un tir incarcat cu var stins și un autoturism impact MORTAL. FOTO O femeie și copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut…

- Accident naval in Coreea de Sud, unde o ambarcațiune de pescuit s-a ciocnit cu o nava de realimentare. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți doi sunt dați disparuți, relateaza BBC News. Ambarcațiunea de pescuit avea la bord 20 de pasageri și doi membri ai echipajului. Din motive inca necunoscute, barca…

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Un incendiu a izbucnit, vineri noaptea intr un hotel de lux din Georgia, situat in orasul Batumi de pe malul Marii Negre. 11 persoane si au pierdut viata si alte 21 au fost ranite in Hotelul Leogrand, au anuntat autoritatile georgiene, relateaza The Seattle Times.100 de persoane au fost evacuate din…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din statiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa…

- Circa 70 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu care a izbucnit miercuri seara la parterul unui imobil de pe strada Berariei din Cluj-Napoca, intr-o fosta moara.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat, pentru AGERPRES, ca nicio persoana nu a fost ranita.…

- Șapte persoane au fost evacuate, în aceasta dimineața, în urma unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, pompierii reușind sa stinga flacarile dupa aproximativ trei ore. Incendiul a izbucnit, în aceasta dimineața, la o pensiune aflata în…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei, leagan al insurecției gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, potrivit www.independent.co.uk. Atacul a fost in regiunea de nord -est a ...

- Incendiu intr-un camin studențesc din Hașdeu. 160 de persoane, evacuate Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studențesc 'Hașdeu' din Cluj și 160 de persoane au fost evacuate. Purtatorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat ca incendiul a fost stins…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studențesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca și 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit. Purtatorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat…

- Un barbat a murit luni dimineata la Comoraste dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil incendiul a pornit de la o tigara. Pompierii din Oravita au luptat cateva ore cu flacarile, insa echipele de interventie nu au mai putut salva nimic. ”Doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita…

- Scenele groaznice au avut loc duminica, in vestul Marocului, unde cel putin 15 persoane au murit, iar alte cinci au fost grav ranite. Aceste persoane asteptau la coada in timpul unei operatiuni de distribuie a ajutoareor alimentare, conform France Presse.

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare in vestul Marocului, transmit France Presse si dpa.

- Cel putin 15 persoane au decedat si alte cinci au fost ranite, duminica, într-o busculada produsa în timpul unei operatiuni de distribuire a ajutoarelor alimentare în vestul Marocului, transmit France Presse si dpa. Tragedia a avut loc în localitatea Sidi Boualem,…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT in urma cu putin timp. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un TIR Doua persoane au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit, sambata, cu un TIR, pe DN 56 A, in comuna Rogova. Evenimentul rutier s-a produs din cauza unei depasiri…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Iranul a anuntat marti incheierea operatiunilor de salvare in zonele afectate de puternicul seism produs duminica noaptea in urma caruia si au pierdut viata cel putin 450 de persoane iar alte cateva mii au fost ranite, informeaza Agerpres.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orase si sate…

- Un grav accident de circulație a avut loc in județul Galați. Doua persoane au decedat, iar alte trei au fost transportate, in noaptea de luni spre marți, in stare critica la Spitalul Municipal din Tecuci.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. ‘Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Din pacate,…

- Patru persoane au murit și 19 sunt date disparute in Columbia in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice, relateaza miercuri ziarul El Pais și alte media locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Cel putin 20 de persoane au avut de suferit dupa ce au inhalat fum in urma unui incendiu izbucnit la un centru pentru refugiati din Germania, a anuntat duminica politia citata de agentia dpa. Se crede ca focul a fost pus de un marocan de 20 de ani care locuia la centrul din Ruethen, in landul Renania…

- Cel putin trei persoane au murit joi in urma unui incident armat care a avut loc in incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata…

- UPDATE: Doua echipaje de stingere și unul de prim ajutor S.M.U.R.D din Cadrul Detașamentului de Pompieri Sighetu Marmației au acționat astazi la localizarea și lichidarea unui incendiu semnalat la o cladire abandonata din municipiu. Ajunși la fața locului, pompierii au fost informați ca in interior…

- Cel putin sapte persoane au murit in urma unei furtuni care s-a produs duminica in Europa Centrala, unde a provocat intreruperi ale alimentarii cu energie electrica si a perturbat circulatia rutiera si feroviara, au anuntat serviciile de urgente din aceasta regiune, citate de AFP, scrie agerpres.ro.…

- Cel putin 27 de persoane au murit si alte 35 au fost ranite in urma unei explozii ce a avut loc la o fabrica de artificii situata in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a anuntat, joi, Politia locale, informeaza Reuters si BBC.

- ORA 15.57 Pompierii ISU Dolj au reușit sa stinga incendiul izbucnit duminica intr-un bloc din Cartierul Valea Roșie din Craiova, iar șase persoane - patru adulți și doi copii - au primit ingrijiri medicale. Potrivit ISU Dolj, un copil și un adult au fost transportați la spital,…

- Un avion s-a prabusit sambata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro.Cel putin patru persoane au murit, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, informeaza Mediafax.…

- Un avion s-a prabusit in largul marii, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul international din Abidjan, Coasta de Fildes, informeaza The Independent. Cel putin 4 persoane au murit, au declarat surse din cadrul serviciilor de interventie.

- Pana in prezent, sapte cadavre au fost scoase de sub daramaturi si duse la morga. Cercetarile continua. Credem ca in cladirea prabusita inca sunt persoane in viata", a declarat un oficial local, potrivit Mediafax. Un alt oficial a declarat ca 22 de persoane, muncitori care lucrau pe santierul…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 25 au fost ranite, dintre care opt grav, în cursul unei revolte într-o închisoare din nordul Mexicului, au anuntat marti autoritatile, citate de agentia DPA. Violentele au izbucnit aparent între membri din cadrul a doua bande rivale…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata si alte peste o suta au fost ranite in urma incendiilor din California, transmite Reuters. De asemenea, conform sursei citate, sute de cladiri au fost distruse si peste 20.000 de oameni au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele. Advertisement Guvernatorul…

- Un numar de 14 persoane au fost evacuate, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a se evita intoxicarea cu fum a acestora, dupa ce a izbucnit un incendiu la parterul unui bloc din municipiul Drobeta Turnu Severin. Un incendiu izbucnit intr-un apartament din Drobeta Turnu Severin a dus la evacuarea…

- Un elicopter militar s-a prabusit in India. La bordul aparatului de zbor se aflau sapte persoane, atat membri ai fortelor aeriene, cat si militari, iar in urma impactuluiu cu solul nimeni nu a supravietuit.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Rodovan. Din primele cercetari, se pare ca soferul unui autoturism a ipierdut controlul volanului si ntrat intr-un cap de pod. In urma impactului puternic patru persoane au murit,iar a cincea este in stare grava, informeaza Romania TV. Medicii sositi la…

- Aglomeratia uriașa a dus la decesul a 15 persoane intr-o statie de tren din Mumbai. Potrivit Times Of India, incidentul a avut loc in statia de tren Elphinstone din Mumbai, la o ora de varf....