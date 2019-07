Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand intr-un grup de persoane.

- Accident teribil in localitatea Medgidia, vineri seara, provocat de un adolescent de 16 ani. Fara permis, desigur, la aceasta varsta, baiatul a condus cu viteza și a intrat in plin intr-un grup de pietoni de pe trotuar. O femeie a murit, iar alte 4 persoane au fost ranite.

- O tragedie infioratoarea s-a produs, astazi, in Pakistan, cand un tren de pasageri s-a izbit de un altul de marfa care stationa, in urma careia 11 persoane si-au pierdut viata, iar altele 60 au fost ranite.

- Un barbat a murit, marti, dupa ce a fost calcat de propria sa autocamioneta, incarcata cu baloti de paie, in timp ce efectua lucrari la autovehicul, in fata curtii casei sale din satul Zorile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Potrivit Serviciului…

- TRAGEDIE imensa intr-o familie. O fetița a murit, lovita de mașina condusa chiar de mama sa O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International Tour-Antalya 2019, AVION din…

- Tragedia imensa! Accident grav. Tanara de 18 ani a murit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp O tanara de 18 ani a murit dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, in localitatea Chirpar, judetul Sibiu. In accident a fost ranit si soferul masinii, un tanar de 23 de ani din…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DJ 203 intre Ulmu si Vultureni. Potrivit ISU Braila, in accident au fost implicate un autoturism si un autocamion.Din nefericire doua victime, un adult de 38 de ani si un copil care nu a implinit un an au fost declarate decedate.Alte trei…

- In Botosani, un accident cumplit a avut loc chiar in noaptea de Inviere. Doua vieti au fost curmate in doar cateva clipe din cauza vitezei. Cele doua victime se aflau intr-o masina scapata de sub control.