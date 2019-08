Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani, care s-a desparțit de logodnica lui, nu a putut sa accepte separarea, așa ca a deciss sa-și curme viața. Din pacate, nimeni nu a putut sa-l impiedice sa-și duca planul la bun sfarșit.

- O acrobata din Brazilia a avut un accident teribil in timpul unui show al circului Rio din Adelaide, Australia. Acrobata Gabby Souza iși executa numarul cu un cerc la inalțime, insa la un moment dat acesta și-a pierdut echilibrul și a cazut de la peste 10 metri inalțime. Tragedia a avut loc marți, 16…

- Un barbat a incercat sa se sinucida in gara din Vaslui, in același loc in care in urma cu o luna, o femeie și-a gasit sfarșitul. Aceasta tocmai iși gasise fiul spanzurat și a sarit de pe pasarela, murind la impactul cu solul. La fel s-a gandit sa-și curme viața și barbatul de 40 de ani, dar a supraviețuit…

- Incepe weekendul iar cei care vor pleaca la mare au parte de o vreme de august. Sunt 27 de grade in apa marii si 32 in aer. Se resimt insa 36. Asa ca si medicii ii avertizeaza pe turisti sa se fereasca de solarele puternic.

- O tanara adolescenta a facut o descoperire șocanta, atunci cand s-a dus la doctor, macinata de chinurile din baie. Medicii i-au gasit ceva absolut uluitor in stomac, atunci cand s-au apucat sa-i faca o radiografie.

- Un barbat de 76 de ani, din Patarlagele, a ales sa-și puna astazi capat zilelor, așezandu-se pe calea ferata. Tragedia s-a produs in jurul orei 13:30, in localitatea Patarlagele. Barbatul a așteptat ca trenul sa se apropie, apoi s-a așezat pe linii și și-a așteptat sfarșitul. Dupa incident, la fața…

- O tanara de 25 de ani s-a sinucis in Columbia. Aflata intr-o excursie pe munte, aceasta i-a cerut unei femei sa ii faca o fotografie, insa s-a aruncat de pe o stanca imediat dupa ce a fost filmata. Nu se știe care este motivul pentru care Geraldine Lopez Beltran, in varsta de 25 de ani, a luat decizia…

- In aceasta noapte Memet Demirel, ambulantier de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a murit, a anuntat cu tristete in suflet medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al institutiei.Demirel era internat, in stare grava, la Spitalul Fundeni din Bucuresti."Colegul nostru are nevoie…