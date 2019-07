Tragedia zilei! Am pierdut un mare actor! Românii îi vor duce dorul: Doamne, cât îi va fi simţită lipsa Actorul britanic Freddie Jones, care intr-o cariera de 70 de ani a interpretat roluri memorabile precum cel din filmul „The Elephant Man" al lui David Lynch, a murit la varsta de 91 de ani. Tatal actorului Toby Jones, a aparut cel mai recent in serialul britanic „Emmerdale". Doliu in lumea teatrului. Actorul Damian Crasmaru a murit Doliu in lumea teatrului. Actorul Damian Crasmaru a murit In 1980, el a jucat in primul film pentru Lynch, „The Elephant Man", din distributia caruia a facut parte John Hurt. A continuat colaborarea cu regizorul pentru „Dune" (1984), „Wild at Heart" (1990) si in miniseria „Hotel Room". Dupa vestea mortii lui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

