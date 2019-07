Traficanţii au imaginaţie nelimitată. Un pensionar a fost prins cu cocaina sub perucă Pasager pe un zbor care venea de la Bogota - monitorizat in special de catre politie - barbatul a atras atentia agentilor "din cauza starii sale evidente de stres si a dimensiunii disproportionate a perucii pe care o purta", potrivit unui comunicat al politiei. Calatorul purta sub palarie o peruca care ascundea o punga continand 503 de grame de cocaina in valoare de peste 30.000 de euro. Arestat la sfarsitul lunii iunie in cadrul "operatiunii peruca", barbatul a fost predat justitiei. Din cauza legaturilor sale culturale puternice cu America de Sud, Spania este una dintre principalele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

