Trafic blocat, după ce un camion care transporta nisip s-a răsturnat Un camion care transporta nisip s-a rasturnat, joi, pe DN 51A, pe raza comunei teleormanene Viisoara, traficul in zona fiind blocat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, circulatia este deviata pe ruta ocolitoare DN 51 Alexandria - Smardioasa - Zimnicea. Citește și: Trafic rutier ingreunat intre Targoviște și Sinaia, dupa ce o bucata de drum s-a surpat



Soferul camionului a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat pentru ingrijiri medicale si investigatii la spitalul din Zimnicea, a precizat purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

