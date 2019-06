Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Jurgen Klopp s-a simțit bine, chiar daca uneori intrebarile au fost mai dificile la conferința…

- Dupa ce miercuri am asistat la o disputa londoneza pentru trofeul Ligii Europa, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00 (Telekom Sport, Digi Sport), pe stadionul „Wanda Metropolitano“ din Madrid se vor infrunta alte doua formatii britanice. Tottenham Hotspur si Liverpool vor lupta pentru prestigioasa cupa…

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. A doua finala 100% englezeasca a creat un val enorm de interes din partea fanilor britanici. Azi,…

- Tottenham și Liverpool se intalnesc azi, de la ora 22:00, in marea finala a Champions League, care se disputa la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Tottenham - Liverpool este finala Ligii Campionilor, programata sambata, de la ora 22:00, la Madrid (Spania), pe stadionul Wanda Metropolitano. Marea finala a sezonului european pune fața in fața doua echipe engleze extrem de norocoase. „Cormoranii" ajung pentru al doilea an consecutiv in ultimul act,…

- Pe 1 iunie, de la ora 22:00, arena "Wanda Metropolitano"din Madrid gazduiește finala UEFA Champions League. Duelul 100% englezesc dintre Tottenham și Liverpool promite o atmosfera incendiara in capitala Spaniei, dupa ce ambele rivale din Premier League au obținut dramatic calificarea in ultimul act.…

- Ajax și Tottenham vor juca miercuri, de la ora 22:00, in returul semifinalelor UEFA Champions League. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ajax a caștigat…

- Manchester City și Tottenham se infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Pep Guardiola (48 de ani) crede ca formația sa e dezavantajata de program. Tottenham - Manchester City, prima manșa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, e marți, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…