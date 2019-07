Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac a declarat, sâmbata, la Eurosport, ca Simona Halep îsi foloseste mai mult în ultimul timp calitatile, subliniind ca aceasta este destul de rapida, dar înca nu se deplaseaza destul de bine, scrie News.ro. " Cred ca performanta ei va aduce la tenis înca 10.000…

- Jucatoarele de tenis Sorana Cirstea (Romania) si Galina Voskoboeva (Kazahstan) s-au calificat miercuri in turul 2 al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce au invins perechea britanica Eden Silva/Sarah Beth Grey cu 6-0, 6-3. Pentru calificarea in turul 2 la dublu, Sorana si partenera ei si-au…

- Perechea romana Ovidiu George Ionescu/Bernadette Cynthia Szocs s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu mixt la turneul de tenis de masa din cadrul Jocurilor Europene de la Minsk.

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vrea sa afle de la ministrul muncii și justiției sociale cate locuri special amenajate pentru copii cu boli cronice sau cu handicap sunt disponibile pentru tratament in stațiunile balneare din Romania. Dumitru Mihalescul i-a adresat o intrebare ministrului…

- Saracia si lipsurile au atins cote atat de inalte, incat oamenii cauta prin gunoaie pe strazile capitalei, pentru a pune ceva pe masa. Reporterul Libertatea a obtinut, in exclusivitate, un interviu cu ambasadorul Venezuelei in Romania, Alfredo Alfonso Torrealba. "E propaganda", spune acesta si continua:…

- Unul dintre acestia a intrebat-o pe Andronescu ce parere are ca in Romania anului 2019 inca sunt "copii care mor inecati in rahat". "Vin aici dupa doua zile de discutii cu ministrii Educatiei din Uniunea Europeana si in acest dialog am inteles ca toti se confrunta cam cu aceleasi probleme cu care ne…

- Echipele feminine de tenis ale Frantei si Romaniei sunt la egalitate, 2-2, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup, dupa ce Irina Begu a fost invinsa de Pauline Parmentier cu 6-3, 2-6, 6-2. Parmentier (53 WTA) a trecut de Begu (83 WTA) dupa doua ore si 4 minute de joc, trimitand confruntarea in…

- Echipele Romaniei si Frantei sunt la egalitate, 1-1, in semifinalele Fed Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Caroline Garcia cu 6-3, 6-3, in al doilea meci de simplu al confruntarii.