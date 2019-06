Alerta pentru pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Purtatorul de cuvint al ISU Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a aunțat ca șapte gospodarii au fost inundate in satul Cincșor, comuna Voila. Pentru a acorda primul ajutor, in zona a fost trimis Detașamentul de pompieri de la Fagaraș, cu o autospeciala cu apa si spuma si o motopompa. De asemenea, la intervenție participa și echipajul de pompieri voluntari din Voila. Problemele au fost create de apa care se scurge de pe versanti. Foto: Arhiva The post Torenții au inundat gospodarii in Voila appeared first on…