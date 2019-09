TOP CINEMA "It: Chapter Two'', în continuare în fruntea box-office-ului nord-american Pelicula, care prezinta revenirea clovnului malefic Pennywise si o are pe afis, printre altii, pe Jessica Chastain, a obtinut de vineri pana duminica incasari de 40,7 milioane de dolari in salile de cinematograf din Statele Unite si Canada si 153,8 milioane de dolari in cele doua saptamani de la lansare. Filmul este urmat in clasament de productia ''Hustlers'', inspirata de fapte adevarate, care a debutat senzational in box-office, cu incasari de 33,2 milioane de dolari, cel mai bun debut inregistrat vreodata de un film de la studioul STX Film. Jennifer Lopez joaca rolul unei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In urma unui atentat asupra președintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), acuzat de incident este garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike Banning (Gerard Butler). Dupa ce reușește sa scape de autoritați, agentul este dat in urmarire generala, astfel ca trebuie sa evite propria lui agenție…

