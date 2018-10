Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters. Liderii UE au avertizat-o joi pe Theresa May că,…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta. Într-un articol publicat sâmbătă seara în The…

- Proportia celor care susțin aceasta inițiativa este pentru prima data mai mare decat a celor care nu doresc un astfel de referendum, releva un sondaj YouGov realizat pentru cotidianul The Times, citat vineri de Reuters. Potrivit acestui sondaj, 42% dintre alegatori sunt in favoarea unei noi…

- A crescut semnificativ numarul alegatorilor britanici care sustin organizarea unui referendum asupra termenilor finali ai viitorului acord cu Uniunea Europeana cu privire la Brexit, proportia acestora fiind pentru prima data mai mare decat a celor care nu doresc un astfel de referendum, releva un sondaj…

- Noul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca negocierile cu Uniunea Europeana referitoare la un nou acord comercial sa esueze. "Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un plan pentru cazul in care nu vom avea…

- Premierul britanic Theresa May a insistat miercuri asupra faptului ca acordul privind Brexit trebuie sa fie „funcțional”, in contextul in care a fost atacata dur atat de membrii Partidului Conservator, cat și de cei ai Partidului Laburist, in timpul discursului din Camera Comunelor, relateaza BBC,…

